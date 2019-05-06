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Manavgat'ın Başpehlivanı Serhat Gökmen oldu

Manavgat Belediyesi 8.

Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Nedim Gürel'i mağlup eden Serhat Gökmen kazandı.


Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere 60'ı başpehlivan 750 güreşçi katıldı. Başpehlivanlık güreşi, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Nedim Gürel ile Manavgat Belediyesi'nden Serhat Gökmen arasında gerçekleştirildi.


Final müsabakasını kazanan Gökmen, Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Yağlı güreşlerde üçüncülüğü Orhan Okulu ve Furkan Durmuş Altun elde etti. Başaltı kategorisinde finalde Nazmi Şahin'i yenen Sinan Kaya birinci oldu.


Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve güreş ağası Hasan Özden verdi.


Başpehlivanlığı kazanan Serhat Gökmen, çok mutlu olduğunu belirterek, aynı başarıyı Kırkpınar'da da göstermek istediğini söyledi. Diğer yandan Manavgat Yağlı Güreşleri'ni Avrupa, dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'le Avrupa ve Dünya şampiyonu Yasemin Adar da takip etti.

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