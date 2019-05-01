Mangala Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği'nin (ÜZYEÇDE) iş birliği ile yapılan ilkokul 2, 3 ve 4. sınıfların yanında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan toplam 157 çocuğun katıldığı Turnuva, heyecanlı bir rekabete sahne oldu.

Centilmence yarıştılar

Antares AVM'de düzenlenen etkinlikte ilk ve ortaokullar kendi aralarında yarıştılar. 7 turda centilmence bir yarışa sahne olan etkinlikte ilkokul kategorisinde birinci Özel Kıvanç İlkokulu'ndan Mert Tuna Doğan, ikinci yine Özel Kıvanç İlkokulu'ndan Yezdan Onur Balçık, üçüncüsü ise Osman Hamdi Bey İlkokulu'ndan İbrahim Akça oldu. Ortaokullarda ise birinci Özel Kıvanç Ortaokulu'ndan Görkem Taşkıran, ikinci Hun Ortaokulu'ndan Metehan Sami Gül, üçüncü ise Nebahat Taşkın Ortaokulu'ndan Kübra Demir olarak okullarına kupayı taşıdılar. Dereceye giren öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, dereceye girenlere madalya, başarı belgesi, birinciye 500 TL, 2.'ye 250 TL, 3.'ye ise 100 TL hediye çeki verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm çocuklara da katılım belgesi, ilkokul çocuklarına trombolin park bileti, ortaokul çocuklarına bowling bileti hediye edildi.

Altınok: Kökeni Hunlara dayanan milli oyunumuz

Kökeni Hunlara kadar uzanan mangala oyununu yeni nesillere de sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atalarımızın oynadığı bu oyunları gün yüzüne çıkarmak, unutulmamasını sağlamak, yeni nesillere tanıtmak ve öğretmek amacıyla bu turnuva önemli bir görevi ifa ediyor. Bu tür etkinlikler ayrıca çocuklarımızın eğlenerek kendilerini geliştirmesine ve sosyalleşmelerine vesile oluyor. Öz güvenlerini artırıyor" diye konuştu.