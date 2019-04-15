Mansur Yavaş "EYT" sorusunu cevaplamadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında

emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümlerine yönelik soruyu cevaplamadan oturumu sonlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Altındağ Meclis üyesi Sinan Burhan'ın “700 bin EYT'li sorunları çözmenizi bekliyor. Biz meclis üyelerine 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorularımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?” sorusu üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bu konuda cevap vermeyerek oturumu kapattı.