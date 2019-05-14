Mansur Yavaş: “Hukuki olmayan, anayasaya aykırı önergeleri reddedeceğim”

Yavaş, “Hukuki olmayan, anayasaya aykırı önergeleri reddedeceğim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerin yönetimlerinin Meclis tarafından belirlenmesine yönelik önergenin bir kez daha Meclis gündemine taşınmasına Başkan Yavaş tepki gösterdi. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına kurduğu veya ortağı olduğu şirketlerin genel kurullarına katılacak yetkili kişilerin belirlenmesine ilişkin önerge konusunda muhalefetin ısrarcı olmasına anlam veremediğini, bu yetkinin kendisinde olduğunu söyledi. Yavaş, “Belediye kanununda belediyeye bağlı iştiraklerin hepsinin nasıl olacağı belli. Bu konu yeterince uzamıştır. Herkes kanuni hakkını kullanacaktır. Benim kanuna aykırı bir şey yaptığıma inanıyorsanız, yasal yolların hepsi açık. Gidersiniz iptal davası açarsınız, şikayet edersiniz” dedi.

“Hukuki olmayan, anayasaya aykırı önergeleri ret edeceğim”

Hukuki olmayan ve anayasaya uymayan önergeleri reddedeceğinin altını çizen Başkan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ankara halkının bana verdiği yetkiye dayanarak o şirketlerin temsil hakkını size vermeyeceğim. Ben yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum. Ben sizin kadar hukukçuyum. Daha geçen gün TBMM'de verilen önergeyi, o da hiçbir yerde yazmıyordu. Bu önerge kabadır diyerek Meclis Başkanı reddetti. Aynı şekilde ben de hukuki olmayan, anayasaya aykırı bütün önergeleri reddedeceğim. Ankara'nın iyiliğini siz düşünüyorsunuz da bu grup düşünmüyor mu? Yetkime el uzattığınız müddetçe hiçbir önergeyi oylatmayacağım. Elinizden geleni yapabilirsiniz.”

Meclis salonu yenilendi

Mayıs ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, teknik alt yapısı da yenilenen Toplantı Salonu'nda Başkan Yavaş'ın oturumu yönettiği kürsünün arkasına Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi de konuldu.