Mansur Yavaş istinat duvarı yıkılan binayla alakalı açıklamalarda bulundu

Ankara'da istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle yıkılan ve yerinden kayan bina hakkında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şu anda edinilen bilgiye göre yapı denetim raporu alınmamış. Ortadaki asıl bina yıkıldıktan sonra belli olacak asıl durum" dedi.

Başkent'te, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile çevresinde bulunan toplam 21 bina boşaltıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak açıklamalar yaptı.

"Kimse mağdur edilmeyecek"

Kimsenin mağdur olmaması için herkesin üzerine düşen görevi yaptığını belirten Başkan Yavaş, "Şu ana kadar yapılan tespitlere göre göçürülen binanın sağ ve sol tarafının büyük risk taşıdığı anlaşılıyor. Ayrıca ön taraftaki binada da yıkım esnasındaki sarsıntıdan dolayı problem olacağı düşünülüyor. Hafriyat kaldırdıktan bu yıkıntı bir yerde toplanacak. Ailelerin kendi özel mallarını oradan seçmeleri sağlanacak. Bu arada da bir koordinasyon merkezi kuruldu. Çevre Bakablığı'ndan, Valilikten ve diğer kurumlardan birer tane görevli var. Bundan sonra yapılacak işler konusunda bir koordine sağlanıyor. Kimse mağdur edilmeyecek. Ham bakanlık hem valilik hem belediye olarak herkes üzerine düşeni yapıyor. Şu anda edinilen bilgiye göre yapı denetim raporu alınmamış. Ortadaki asıl bina yıkıldıktan sonra belli olacak asıl durum. Ondan sonra bir şeyler yapılacak. Ya burada kira yardımı yapılıp eşyaları verilecek. Ya da mevcut kurumların dahilinde belediyenin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elindeki dairelerin birine de yerleştirebiliriz. Bir iki güç içerisinde belli olacak" değerlendirmesinde bulundu.