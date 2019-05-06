Mansur Yavaş Sincan'da mahalle ziyaretlerinde bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonunda Sincan'ın Çokören ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti.

Özellikle kırsal kesimde ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak, vatandaşlarla buluşan Başkan Yavaş, bu hafta sonu da Sincan Çokören ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti. Her iki mahalle ziyaretinde kırsal kalkınmanın önemine vurgu yapan Başkan Yavaş, “Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımıza bereketli bir yıl temenni ediyorum. Alın terini bu topraklara döken çiftçimizin hak ettiği emeği alması için elimizden geleni yapacağız. Bizler çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Şehir merkezinde verilen hizmetleri mahallelere de taşıyarak, tüm imkanları kullanacaklarının altını çizen Başkan Yavaş, gelecekteki yatırımların adresinin mahalleler olacağına dikkat çekti.

Vatandaş sofrası

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, vatandaşların sofrasına da konuk oldu.

İlçe sakinlerinin sorunlarını tek tek dinleyen ve talepleri not alan Başkan Yavaş, Çokören Mahallesi'nin özellikle altyapı, foseptik çukuru ve su sorununun çözülmesi talebini de geri çevirmeyerek en kısa sürede çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.

7'den 70'e herkesle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Yavaş, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.