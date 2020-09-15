Mansur Yavaş sözünü tuttu: Türk Kızılayı Caddesi'ndeki köprülü kavşak trafiğe açıldı

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesai harcadığı Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Ankara ve Etimesgut istikametindeki akışın sağlanması, Sağlık Bakanlığı Etimesgut Ağız Diş Sağlığı Merkezi önü ile askeri lojmanların kesişiminde oluşan araç trafiği rahatlatılması ve Sabancı Bulvarı-Türk Kızılayı bağlantısının yapılması amacıyla başlanan köprülü kavşak çalışmaları tamamlandı. Yapımı sırasında elektrik, içme suyu, pis su, telekom ve doğal gaz hatlarının deplaseleri de yapılarak trafiğe açılan Etimesgut Ağız Diş Sağlığı Merkezi önündeki kavşak ile 3 geliş 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şerit olarak Türk Kızılayı Caddesi'ndeki trafik akışında süreklilik sağlanırken, 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılan yan yol ile Sabancı Bulvarı-Türk Kızılayı bağlantısı yapılarak trafik yoğunluğu azaltıldı.

Türk Kızılayı Caddesi üzerinde 2304. Sokak girişine Ankara istikametinde 3 gidiş alt geçit, Etimesgut Kaymakamlık kısmında ise 2 şerit yan yol ve Etimesgut yönünde 3 gidiş yan yol yapılarak Etimesgut Kaymakamlığı önündeki trafik yoğunluğu da rahatladı. Turgut Özal Köprüsü Eryaman bağlantısındaki ana yolu genişletmek için toprakarme duvarı da yıkarak yeniden inşa eden Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi için de çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Hem vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan hem de trafik sıkışıklığına neden olan sorunu yıllar sonra çözen Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması Ankaralılardan tam not aldı. Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.