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Mansur Yavaş'a "Sen buraya yakışmıyorsun" tepkisi

ANKARA (İHA) – CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyareti sırasında protesto edildi.

ANKARA (İHA) – CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında protesto edildi.


Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu. Yavaş, Yazıcığlu'nun kabrinde dua ettiği sırada iki vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, ''Sen buraya yakışmıyorsun'' diyerek, Yavaş'ı protesto ettiler. Yavaş, protestonun ardından ziyaretine son verdi.

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