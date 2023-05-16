Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda oylar Erdoğan'a çıktı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 56,77 oy çıktı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcılarından biri olması planlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda oylar beklentilerin altında çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlar neticesinde 18 bin 928 oy alarak yüzde 56,77 ile birinci isim olarak ön plana çıktı.