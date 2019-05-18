Mansur Yavaş'tan, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı” Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı münasebeti ile kutlama mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda Belediye olarak Ankara'nın, tarihten alınan güç ve ilhamla, hukukun üstünlüğüne inanarak adaletle ve insan odaklı hizmet anlayışıyla yönetme kararlılığın tükenmeden süreceği vurgulandı.

İşte yayınlanan o mesaj;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir heyecanla idrak ediyoruz.

İstiklal Harbimizin meşalesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakıldı. Havza, Amasya ve Sivas üzerinden Erzurum'a uzanan bir yol ile Cumhuriyet'e kavuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'a “1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım” diyerek başlamış ve bugünün bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekmiştir.

19 Mayıs hafızamızda yalnızca bir tarihten ibaret değildir. Şühedanın mübarek kanıyla sulanan bu bereketli topraklar uğruna neleri göze alabileceğimizin ibret dolu vesikasıdır.

Bugün, sicili ve seciyesi tarihin şeref sayfalarına nakşolmuş aziz Türk milletinin ilelebet ana yurdu, Anadolu'su olduğunun ilânıdır.

Milletimizle dayanışma içinde İstiklal Harbimizi Cumhuriyet ile taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizle tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve tazimle yad ediyorum.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin her safhasında cömertçe gösterilen fedakârlık ve Türk gençliğinin dinamizmi, verilen mücadeleye ruh vermiş, yön tayin etmiştir.

Bu tarihin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlerimize birlikte geleceğe yürüyeceğimizin en büyük göstergesidir. Devleti ve milleti için her zaman en ön saflarda yer alan gençlerimizin, bu şuurla 19 Mayıs'ın temsil ettiği derin manânın idraki içinde olmaları da ayrıca sevindiricidir.

Cumhuriyetimizin emanetçileri, varlığımızın teminatı ve yarınlarımızın umudu olan gençlerimize duyduğumuz güvenle geleceğe yürümenin huzuru içindeyiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkentimizi, tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla, hukukun üstünlüğüne inanarak adaletle ve insan odaklı hizmet anlayışıyla yönetme kararlılığımızın tükenmeyeceğini ifade etmek isterim.

Belediyemiz; dünden kalan mirası bilen, bugünün imkânını değerlendiren ve yarının fırsatlarını arayan bir vizyonla gençlerimizin önünü açan çalışmalarına devam etmektedir.

Tarihî sorumluluk içinde, millî bayramlarımızın gerektirdiği vakarı yaşayarak Cumhuriyetimizin kazanımlarını muhafaza eden Türk gençliğinin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyorum.”