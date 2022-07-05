İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti Lideri Akşener'e bayram öncesi ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Kurban Bayramı öncesi ziyarette bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Kurban Bayramı öncesi ziyarette bulundu.


Kurban Bayramı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi'nde makamında kabul etti. Görüşmede İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adnan Beker de yer aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.