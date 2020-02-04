Maraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılında uluslararası sempozyum düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi desteğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden bilim adamlarının katılımı ile “Milli Direnişten İstiklal Harbi'nin İlk Zaferine: Maraş'ın Kurtuluşunun 100'üncü Yılı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.

11 Şubat tarihinde düzenlenecek sempozyum ile Maraş Milli Mücadelesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kurtuluşun ilk adımının atıldığı bu şehirde verilen varoluş mücadelesinin yapılacak yeni akademik araştırmalar ile bilinmeyen yönlerinin ortaya konularak, yeni bakış açılarıyla Maraş Millî Mücadelesi'ne ışık tutulması amaçlanıyor. Sempozyumda Maraş Millî Mücadelesi'nin başlangıcı, yürütülme ve sona erme safhaları, idari, askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik temelleri, Maraş Millî Mücadelesi'nin Türk milletinin Anadolu genelinde yürüttüğü bağımsızlık mücadelesine etkileri ve Heyet-i Temsiliye ile irtibatının sonuçları ve buna benzer konu başlıkları ele alınacak.