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Mardin şehidinin Ankara'daki evine ateş düştü

Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın Ankara’da evine ateş düştü.

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın Ankara'da evine ateş düştü.


Tufan Kansuva'nın şehit olduğu haberinin alınmasın ardından Etimesgut'taki evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük taziyede bulundu.

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