İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı, üzerinde 2 kiloluk plastik patlayıcı ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mardin’de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubunun, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubunun, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi.


Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubu adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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