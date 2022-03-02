Mardin'de "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de “Eren Kış-29 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden 571 personelden oluşan 38 operasyonel tim görev alıyor.