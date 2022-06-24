Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen Katar'dan 3 helikopter ve Azerbaycan'dan 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak” denildi.