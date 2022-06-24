İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Marmaris'teki yangın için Katar 3 helikopter, Azerbaycan da 1 yangın söndürme uçağı gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen Katar’dan 3 helikopter ve Azerbaycan’dan 1 yangın söndürme uçağının Dalaman’a ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen Katar'dan 3 helikopter ve Azerbaycan'dan 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.