Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 597 bine ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, sanayi sektörünün başarılı performansının istihdama katkı vermeye devam ettiğini belirterek, “Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaştığı infografiğe göre 2020 Mart ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdam sayısının 4 milyon 205 bin olduğu kaydedilirken, söz konusu sayının Ocak ayında 4 milyon 541 bin, Mart ayında ise 4 milyon 597 bin olarak gerçekleştiği yer aldı.