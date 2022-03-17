Matematiği sevdiren müze

Ankara'da Sezar şifrelemesi, Napier'in kemikleri, Örüntüsel ritmik saymanın da yer aldığı Sincan Belediyesi Matematik Müzesi, öğrencilere matematiği sevdiriyor.

Öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği Sincan Belediyesi Matematik Müzesi, ziyaretçilerini matematiğin bilinmeyen dünyasını keşfe çıkarıyor. Müzede sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri, aynı zamanda Türk-İslam dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapılar sayesinde matematik somutlaştırılarak anlatılıyor. Müzede ayrıca Sezar şifrelemesi, Napier'in kemikleri, örüntüsel ritmik sayma çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İlk kez Romalı lider Gaius Julius Caesar tarafından kullanılmış olan Sezar şifrelemesi, tarihin ilk kriptolojik fikirleri yer değiştirme ve harf değiştirme şifrelemesi olarak biliniyor. Bu yöntemlerden ilki bir yazıdaki harflerin yerlerini değiştirerek, ikincisi ise harfleri başka harflerle değiştirerek elde ediliyor. İskoç bilim adamı ve matematikçi Napier'in Napier'in kemikleri adlı hesaplama sistemi ile de çocuklar çarpma, bölme ve karekök alma gibi işlemleri kolayca öğreniyor. Müzende bulunan Napier'in kemikleri ile çocuklar oldukça eğleniyor. Müzede ayrıca Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırları, robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam alimi El Cezeri'nin buluşları, gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni, matematik dehası Ali Kuşçu'nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konuda da bilgi veriliyor.

Ziyaretler randevu ile gerçekleşiyor. Matematik Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler www.sincan.bel.tr üzerinden ya da 444 4 762 nolu telefondan bilgi alarak randevu oluşturabiliyor.