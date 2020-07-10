Matematik öğretimi için oyun geliştirme yarışması sonuçlandı

Ankara Kalkınma Ajansı'nın Covid-19 virüsünün oluşturduğu olumsuz şartlar altında yazılım geliştirme ve oyun yazılımı geliştirme kapasitesine sahip kişi kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek üzere Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent A.Ş. iş birliğinde Matematik Öğretimi için düzenlediği Oyun Geliştirme Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Matematik Öğrenimi İçin Oyun Geliştirme Yarışmasına başvuran 59 oyun, Ankara Kalkınma Ajansı ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri tarafından hikaye, temaya uygunluk, öğreticilik, özgünlük, oynanış gibi kriterler esas alınarak kapsamlı ve detaylı bir değerlendirme seti ile objektif olarak incelendi ve değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin ardından ödül almaya hak kazanan oyunlar, Zoom platformu üzerinden düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Ödül töreni aynı zamanda Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Ödül törenine katılım sağlayan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Oyun sektörü günümüzde çok önemli ve katma değer oluşturan bir sektör. Bu alanda ortaya koyulan emeklerin meyvelerinin misliyle alındığını, yakın zamanda yüksek bedellerle satışı yapılan oyun şirketlerimizi takip eden herkes takdir edecektir. Ajans olarak Ankara'daki bilişim ve oyun ekosistemini yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Bu alanda yapılacak olan faaliyetlerde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Düzenlediğimiz yarışmanın özellikle gençlerin sektöre olan ilgisini artırmak ve canlı tutmak için son derece önemli olduğunun bilinciyle yarışmada emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmaya katılan ve ödül almaya hak kazanan geliştiricileri tekrar tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada birincilik ödülünün sahibi Bilgelik Yolunda oyunu ile Mustafa Mert Aladağ ve Furkan Ağca oldu. İkincilik ödülü Sayı Dönüştürücü isimli oyun ile Fazlı Bozatay'a, üçüncülük ödülü ise Doktor Matematik oyunuyla Muhammed Atmaca ve Ali Atmaca'ya verildi.