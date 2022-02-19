Max ve Duman öğrencilerin maskotu oldu

Başkent'te yer alan Muammer Şahin Ortaokulu'nun yaklaşık 2 yıl önce gelen misafirleri Max ve Duman, adeta öğrencilerin maskotu oldu. Golden Retriever cinsi bir köpek olan Max ve Tekir cinsi bir kedi olan Duman, öğrencilerin neşe kaynağı ve can dostları oldu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Muammer Şahin Ortaokulu öğrencileri, can dostları olan Max ve Duman ile birlikte olmaktan çok mutlu. Yaklaşık iki yıl önce Okul Müdürü Cengizhan Yaşa'nın talebi doğrultusunda Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla Golden Retriever cinsi bir köpek olan Max, Muammer Şahin Ortaokuluna sahiplendirildi. Yaklaşık 1 buçuk yıl kadar sonra da Max'ten kaçarak ağaca tırmanan Tekir cinsi bir kedi olan Duman'ı kurtaran okul yönetimi onu da sahiplenme kararı aldık. Bu süre zarfında ikisinin de bakımını üstlenen okul yönetimi ve öğrenciler durumdan çok memnun. Duman derslere giriyor, sınıflarda dolaşıyor, öğrenciler ile birlikte aynı sıraları paylaşıyor. Max ise teneffüs vakitlerinde bahçeye çıkan öğrenciler ile koşuyor doyasıya eğleniyor. Öğrencilerin bu durumdan çok memnun olduğunu kaydeden Okul Müdürü Cengizhan Yaşa, bundan sonra bir de tavşan ailesi kurmayı planladıklarını söyledi.

“Okulumu bir sevgi okulu haline getirmeyi hayal ettim”

Muammer Şahin Ortaokulu Müdürü Cengizhan Yaşa, “Okulumu bir sevgi okulu haline getirmeyi hayal ettim. Sevgi okulu olması için de en önemli unsurun hayvanlar olması gerektiğini düşündüm. O günlerdeki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da teşvikleri ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yardımıyla, önce Max'i sahiplendik. Daha sonra Max'ten bir şekilde korkan ve o zaman yavru olan Duman ağaca tırmandı, onu da oradan indirdik. Çok sevdik, bırakamadık ve onu da sahiplendik. Çocuklar çok mutlular, özellikle Max'ten dolayı çok mutlular. Duman da sınıfları dolaşıyor, derslere katılıyor, denetimlerde bulunuyor. Onlara en iyi şekilde bakıyoruz. Hiçbir şekilde okulların tatil olduğu günlerde buraya gelmemezlik olmuyor. Genellikle ben geliyorum mama ve su için. Çocuklar çok mutlular. Max yeni geldiğinde alışamadılar. Ama gördüler ki Max onlardan da çocuk, o da onları çok seviyor, beraber oynuyorlar bahçede” ifadelerini kullandı.

“Ne olursunuz babamla konuşun, ben de eve bir kedi ya da minik bir köpek almak istiyorum”

Öğrencilerinde, Max ve Duman geldikten sonra hayvan sevgisinin oldukça arttığının altını çizen Okul Müdürü Yaşa, bazı öğrencilerin evlerinde de bir hayvan sahiplenmek istediklerini belirterek, “Bir kız öğrencim geldi ve ‘ne olursunuz babamla konuşun, ben de eve bir kedi ya da minik bir köpek almak istiyorum' dedi. Biz de konuştuk babasıyla, olacak inşallah” açıklamasında bulundu.

“Oraya da tavşan ailesi kuracağım”

Öğrencilerinin mutlu olması ve okulunun bir sevgi yuvasına dönüşmesi için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Okul Müdürü Yaşa, bir sonraki aşamada öğrencilerine bitki sevgisi aşılamak için fidan dikme işlemi yapacağını hatırlatarak, “Çok yakında çok güzel meyve ve çam ağacı fidanlarımız gelecek. Max'i çekerken tanık olduğunuz fidanlığa dikeceğiz onları. Ben oraya tavşan ailesi kuracağım. Tavşanlar da bildiğim kadarıyla çok çabuk ürüyorlar, bir sürü tavşanımız da olacak. Max de mutlu olacak. Herkes mutlu olacak bu okulda” diye konuştu.

“Max buradaki hocalarımız ve öğrencilerimiz ile gayet iyi anlaştı”

Max'i sokakta bulduklarını ve daha sonra Okul Müdürü Cengizhan Yaşa'nın talebi doğrultusunda öğrenciler ile buluşmasını sağladıklarını belirten Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar, “Max'i biz sokakta bulmuştuk. Daha sonra da okul müdürü Cengizhan bey, çocukların iletişimini geliştirmek amacıyla bir köpek sahiplenmek istediklerini bize söylediler. Biz de Max'in uygun olacağını düşündük. Gerekli kısırlaştırma ve tedavi işlemleri bittikten sonra Max'i Cengizhan bey öncülüğünde okulumuza sahiplendirdik. Yaklaşık iki yıldır da aşıları, bakımı ve mama desteği konusunda Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Max buradaki hocalarımız ve öğrencilerimiz ile gayet iyi anlaştı. Biz de bu durumdan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.