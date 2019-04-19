İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mazot yüklü tanker dolmuşa çarpıp takla attı: 1 yaralı

Başkent’te iddialara göre freni patlayan mazot yüklü tanker, bir araca ve dolmuşa çarpıp takla attı.

Başkent'te iddialara göre freni patlayan mazot yüklü tanker, bir araca ve dolmuşa çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Karşıyaka Mezarlığı'nın 6. giriş kapısı önünde meydana geldi. İddialara göre, freni patlayan Kazım S. yönetimindeki 06 AH 7062 plakalı tanker, Hasan Hüseyin A.'nın kullandığı 06 GK 205 plakalı araca ve park halindeki 06 J 0189 plakalı dolmuşa çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Dolmuş ve tanker büyük hasar görürken, tankerde bulunan Nurtekin T. hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında dolmuşun içerisinde yolcu bulunmaması ise olası bir faciayı engelledi. Araçlar, çağrılan vinç ve çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı.


Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı sosyal medyadan yayınladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.