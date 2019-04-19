Mazot yüklü tanker dolmuşa çarpıp takla attı: 1 yaralı

Başkent'te iddialara göre freni patlayan mazot yüklü tanker, bir araca ve dolmuşa çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mezarlığı'nın 6. giriş kapısı önünde meydana geldi. İddialara göre, freni patlayan Kazım S. yönetimindeki 06 AH 7062 plakalı tanker, Hasan Hüseyin A.'nın kullandığı 06 GK 205 plakalı araca ve park halindeki 06 J 0189 plakalı dolmuşa çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Dolmuş ve tanker büyük hasar görürken, tankerde bulunan Nurtekin T. hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında dolmuşun içerisinde yolcu bulunmaması ise olası bir faciayı engelledi. Araçlar, çağrılan vinç ve çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırıldı.

Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı sosyal medyadan yayınladı.