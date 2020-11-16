MEB ders kitaplarından sonra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtmaya başladı

Bakan Selçuk, "Somut olarak 17 buçuk milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız" dedi.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmen rehberliğinde; zamandan ve mekandan bağımsız şekilde kendi öğrenme süreçlerini destekleyebilecekleri, öğrenme eksiklerini giderebilecekleri veya pekiştirecekleri basılı ve dijital kaynak çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilkokullardaki tüm düzeylerde kullanılmak üzere 17.5 milyon kitap basılarak ücretsiz şekilde okullara dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlık olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyali geliştiriyoruz. Ancak bu kez çok daha anlamlı bir durum ile karşı karşıyayız çünkü sürecin yüz yüze ve uzaktan eğitim kısmının birlikte yürümesi, ihtiyaçların değişmesi farklılaşması, bize yeni görevler veriyor ve bu görevlerimizi yerine getirmek için de her sınıf düzeyinde eş zamanlı olarak kullanılabilecek çalışmaları ilerletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Somut olarak 17 buçuk milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız”

Kitaplarda ve EBA üzerinde bulunan tüm içeriklerin hazırlanabilmesi için yoğun bir saha çalışması yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, “Hep şöyle bir talepte bulunulur; ‘ders kitabının dışında öğrenciler için çalışma kitapları olsa, kaynak materyaller olsa.' Tam da bunun cevabını vermek için, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sıklıkla sorduğu bu sorunun cevabını vermek için buradayız. Somut olarak 17 buçuk milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız. Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler konularında 17 buçuk milyon somut basılı kitaptan söz ediyoruz. Her bir öğrencimize ve her bir okulumuza da bunlar ulaştırıldı. Bunlar 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde çocuklarımızın ders kitaplarının yanı sıra kullanmalarını, ilave kaynaklar olarak değerlendirmelerini beklediğimiz kaynaklar. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için de dijital kaynaklar söz konusu ve bunlar; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine yönelik olarak da toplam 112 fasikülden oluşan 16 kitaplık çalışma sayfaları hazırlandı ve EBA'da hizmete sunuldu. Bu materyallerden de 5 milyon öğrencimiz yararlanabilecek” diye konuştu.

“Ara tatil döneminde zorunlu olmadıkça lütfen evimizde olalım”

Ara tatil sürecinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Selçuk, “Ara tatil süreci oldukça önemli. Velilerimizden, öğrencilerimizden de bir ricam var. Ara tatil döneminde zorunlu olmadıkça lütfen evimizde olalım. Salgının seyri bunu şu an bu günlerde şart koşuyor. Biz eğitimciler olarak elbette okulların hep açık olmasını arzu ederiz, böyle bir temennimiz elbette vardır. Ancak şu an salgının seyri ile ilgili koşullar tedbirleri daha çok ön plana çıkarıyor. Buradan da sizlerin aracılığıyla çağrımı yineliyorum; ‘maskeni tak çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var'” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından sonra Burdur'dan 3. sınıf öğrencisi Zeynep Sude, Edirne'den 4. sınıf öğrencisi Selman Güzey, Iğdır'dan 7. sınıf öğrencisi Besna Kal ile de online olarak bağlantı gerçekleştirdi. Öğrencilere ek kaynaklar konusunda ne düşündüklerini soran Bakan Selçuk, aile ve öğretmenlerine selamlarını iletti.