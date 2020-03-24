MEB: “EBA'nın altyapısını 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam ediyoruz”

Türkiye'de korona virüs (Kovid-19) nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte başlayan uzaktan eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili gelen şikayetleri değerlendiren MEB, sorunun sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığını belirtti. Konuya ilişkin MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, EBA'nın mevcut alt yapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirme çalışmalarının devam edildiği bildirildi.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“EBA internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili şikayetler, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklanıyor. EBA'nın mevcut sistem altyapısını 18 milyon öğrencimizin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam ediyoruz. eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrencilerimiz için saatlik bir program hazırlandı. Bu süreçte internet portalımızın sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesini rica ediyoruz. Uzaktan eğitimde buluşma noktamız TRT EBA TV ekranlarıdır. Öğrencilerimizin ders anlatımlarını televizyon kanallarımızdan takip etmeleri gerekiyor.”