MEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İTÜ, İÜ, MÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi arasında eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törenle iş birliği protokolü imzalandı. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesinin amaçlandığı protokol kapsamında hedefin mezun olma durumuna gelmiş öğretmen adaylarının mesleki tecrübe kazanması ve sanat disiplinlerine hakim olarak meslek hayatına atılması olduğu belirtildi. Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından protokol imzalandı.

“Medeniyetimizin taşıyıcısı olan hususiyetleri, çocuklarımıza bugünün dili içerisinde sunmamız bizim borcumuz”

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İş birliği kapsamında güzel sanatlar alanının ihtiyaç duyduğu sanatsal ve estetik değerlerimizle şekillenen sanat üretiminde farklı disiplinleri bir arada kullanma imkanı getiren, teoriyi ve pratiği alt yapıya uygun bir şekilde geliştirme fırsatı veren ve bu şekilde yetişen öğrencilerin eğitim görmesi anlamında çok değerli bir fırsat. Sanata ilişkin olarak burada uzun uzun açıklama yapmaya gerek yok. Çünkü sanatın; insanın insanlaşma sürecindeki etkisi ve eğitime olan katkısı konusunda herhangi bir tartışmaya mahal vermeyeceğimiz şekilde bir açıklık söz konusu. İnsanlık tarihi de bu açıklığın somut bir göstergesi. Bizim medeniyetimizin taşıyıcısı olan hususiyetleri, çocuklarımızla bugünün dili içerisinde paylaşmamız ve bu dile olan saygımız nedeniyle bu tür kurumları canlandırmamız borcumuz” diye konuştu.

Protokol kapsamına alınan okullar hakkında konuşan Selçuk, “Protokol kapsamına aldığımız okullarımızdan Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi; İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen ve günümüze kadar 300'e yakın notası ulaşan İsmail Dede Efendi, bestekarlığının yanı sıra birçok meziyeti olan bir şahsiyet. Diğer okulumuz İstanbul Üniversitesi Itrî Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Itrî, çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için ve bu konuda büyük bir nam kazandığı için böyle bir takma adı almış, 17'nci yüzyılda Mevlevi bestecileriyle çalışmış bir üstat. Diğer bir okulumuz Marmara Üniversitesi; Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesine adı verilen Abdülkadir Meragi de benzer bir şekilde kültür taşıyıcısı olarak ciddi katkı sağlamış bir şahsiyet. Bu değerli iş birliği kapsamında seçilen ve ismini verdiğimiz sanatçıların, ülkelerimizin önemli üniversiteleriyle eşleştirdiğimiz okullarımızda bir takım faaliyetler söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

“Protokol, usta ellerle gençlerin yetiştirilmesi için imkan sağlayacak”

Öğretim programının güzel sanatların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğini söyleyen Selçuk, “Okullarda bu düzenlemeye dayalı programın uygulanmasını ve eğitimin kalitesinin artmasını hedefliyoruz. Müzik alan öğretmenlerine yönelik yüz yüze ve uzaktan, hizmet içi eğitim faaliyetleri planlamak, bu doğrultuda öğretmen eğitimleri konusunda çalışmalar yapmak da hedeflerimiz arasında. Öğrencilerinin ve öğretmenlerinin üniversitedeki ilgili fiziki mekan ve imkanlarından faydalanması alınan eğitimin kalitesini arttırmak için önemli bir fırsat. Öğrencilerimiz ile üniversite öğrencilerinin proje grubu oluşturması, birlikte proje hazırlamaları lise öğrencileri için inanılmaz bir katma değer oluşturacaktır. Üniversite öğretim görevlilerinin, protokol kapsamına alınan okullardaki derslerle ilgili olarak görevlendirilmesi, usta ellerle gençlerin yetiştirilmesi için imkan sağlayacak” dedi.

“Bu protokol, güzel sanatlar alanında da fark oluşturacaktır”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, “Öğretmekten üretmeye çok yönlü, donanımlı, teoriye ve pratiğe hakim bireylerin güzel sanatlara kazandırılmasında iş birliği protokolünü hayata geçiriyoruz. Güzel sanatların algıyı ne kadar değiştirebildiğini kavramak çok önemlidir. Öğrenme, değerlendirme, anlatma, anlamlandırma, ifade etme; zihinsel olarak yaptığımız her şey nasıl ve ne kadar anlayabildiğimizle ilgilidir. Güzel sanatlar çok farklı perspektiflerde değiştirip, dönüştürerek insan algısının gelişimini sağlar. Algımızı geliştiren her şeyin; bireyselden, toplumsala bir paydası vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çalışmaya fayda sunmaktan memnuniyet duyduğumuzu söylemek istiyorum. İş tecrübesini ve deneyimini eğitim hayatı boyunca ne denli doğru bir şekilde sağlarsanız, gençlerimizin hayata atıldıklarında mesleklerinde o denli başarılı ve özgün olmalarını sağlarsınız. Bu açık bir gerçektir. Kültür ve sanat için de geçerlidir. Kişinin faaliyet gösterdiği alanı tanıması, doğru çıkarımlarla isabetli kararlar almasını sağlarken daha okullarında; eksikleri, ihtiyaçları görüp, özgün fikirleri oluşturmayı sağlar. İnanıyorum ki; nitelikli insan gücünü geliştirmeye yönelik bu protokol güzel sanatlar alanında da söz konusu farkı oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

“Sanat alanında eğitim gören gençler ile bakanlığımızın sanatçılarını buluşturmayı planlıyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çalışan sanatçılar ile sanat alanında eğitim gören öğrencileri buluşturmaya yönelik programdan bahseden Ersoy, Eylül ayında detayların paylaşılacağını aktardı. Ersoy, “Güzel sanatlar liselerimize yönelik bir diğer projenin hazırlıklarını sürdürdüğümüzü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Genç yetenekleri keşfetmek ve uluslararası sanat sahnesinde söz sahibi olacak kuşakları yetiştirmek için, sanat alanında eğitim gören gençler ile bakanlığımızın sanatçılarını buluşturmayı planlıyoruz. Eğitim süreçlerinde üstün başarı gösteren gençlerin bakanlığımız bünyesinde sanatçı olmalarını hedeflediğimiz bu projede gençlerimizi tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz. Projenin bütün detaylarını Eylül ayında paylaşacağız” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra; Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Sanatçı Aylin Şengül Taşçı ve çok sayıda bakanlık personeli katıldı.