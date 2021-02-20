MEB Mesleki Eğitimde Dijital Görsel İçerik Geliştirme AR-GE Merkezi kurdu

Animasyon ve çizgi film sektörünün önde gelen temsilcileri ile birlikte tasarlanan, “Dijital Görsel İçerik Geliştirme AR-GE Merkezi” Ankara Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.

Animasyon, Çizgi Film, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Sanal Gerçeklik gibi Dijital Görsel İçerik Hazırlama konularında Türkiye'de bir ilk olacak olan okul, aynı zamanda dijital içerik geliştirme AR-GE merkezi olarak da faaliyet gösterecek. Proje kapsamında, sektörle işbirliği yapacak okulda bulunan radyo televizyon alanı ile grafik ve fotoğraf alanları sınavla öğrenci alacak.

AR-GE merkezinin açılışı Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Yardımcısı Mahmut Özer tarafından yapılırken açılışa, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Daire Başkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve beraberindeki heyet, Animasyon ve Film yapımcıları Derneği Başkanı İsa Doğmuş ve üyeleri ile ISF Studios temsilcileri de katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Özer, Türkiye için katma değeri çok yüksek olan animasyon, sanal gerçeklik, çizgi film gibi alanlarda dijital görsel içerik hazırlanması konularında işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için önemli bir adım attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

”Dijital görsel içerik geliştirme alanında açacağımız program Ankara Kabala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim vermeye önümüzdeki dönem başlayacak. Programın müfredatı Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileri ile birlikte Mart ayının sonuna kadar tamamlanacak. Bu okulumuz bu alanda Türkiye'de ilk AR-GE merkezi olacak. Bugün okulumuzda alan öğretmenlerine yönelik ilk formatör eğitimleri verilmeye başlandı. İlk eğitimlere destek veren Dr. Ertuğrul Çıplak'a teşekkür ediyorum. Bu eğitimler sektör temsilcilerinin desteği ile üç ay boyunca devam edecek. Sonrasında formatör öğretmenlerimiz diğer öğretmenlerimiz için eğitimler vermeye başlayacak. Aynı alanda önümüzdeki ayda İstanbul'da da bir okulumuzu belirleyip gerekli altyapı desteği sağlamayı hedefliyoruz. Böylece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle Ankara ve İstanbul'da iki ayrı okulda bu alanda eğitim vermeye başlayacağız. Sürece destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, sektör temsilcilerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”