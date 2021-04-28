MEB Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitim merkezlerine erişimlerini artıracak

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitim yoluyla toplumsal ve ekonomik entegrasyonuna ilişkin bir takım projeler yürütülüyor. Bu projelerde gelinen son durum ve Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu için atılacak yeni adımlar, yapılan bir toplantı ile değerlendirildi. Mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum amaçlı SEUP ve IMEP projeleri kapsamında yapılan iyileştirmelerin değerlendirildiği toplantıda, özellikle iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıran ve uyumu güçlendiren mesleki eğitim merkezlerine Suriyeli sığınmacıların erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar tartışıldı.

“Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alındı”

Türkiye'nin dünyada en çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alındı. Bakanlığımız tüm kademelerde okullaşma oranlarını artırmak için çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde uyguluyor. Çoğu Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından fazla Suriyeli öğrenci ülkemizde eğitim alıyor. Özellikle son üç yılda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma büyük ağırlık verdik ve çok sayıda uluslararası projeyi yürütüyoruz. Yaptığımız toplantıda bu projelerde gelinen noktayı arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Ayrıca bu konuda önemli mesafe alan Konya deneyimini de İl Milli Eğitim Müdürümüzden dinledik” dedi.

“Mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmak için sadece ortaokul mezunu olmak yeterli olup, yaş sınırı bulunmuyor”

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin özellikle iş gücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanmasında mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Özer, “Bilindiği gibi geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okulda eğitim alırken, diğer günler işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri 4 yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücretle de destekliyor. Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmak için sadece ortaokul mezunu olmak yeterli olup, yaş sınırı bulunmuyor. Dolayısıyla mesleki eğitim merkezleri eğitim çağ nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda bu merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık 150 bin öğrencinin 3 binini, yani yaklaşık yüzde 2'sini Suriyeliler oluşturuyor. 2021 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 10'a çıkartabilmektir” şeklinde konuştu.

Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve daire başkanları, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile ülkemizde en fazla Suriyeli nüfusuna sahip Hatay, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Bursa, Adana ve Kilis'in Milli Eğitim Müdürleri katıldı.