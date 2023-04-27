MEB, uluslararası meslek liselerini yaygınlaştırıyor

Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerini uluslararası alana taşımak, yabancı ülkelerden gelecek gençlerle Türkiye'deki öğrencilere yeni ufuklar kazandırarak mesleki eğitim imkanı sağlamak amacıyla kurulan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısı 10'a ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca dünya genelinde uluslararası öğrenci hareketliliğinin sağlanması, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal sektörlerin iş gücü taleplerinin mesleki ve teknik eğitim yoluyla karşılanması hedefiyle açılan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleri, yaygınlaşıyor. Buna göre Türkiye'de 2022 yılında açılan 7 uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısı, yeni açılan 3 okulla birlikte 10'a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede meslek liselerinde yapılan dönüşümden sonra meslek liselerinin artık dünya ülkelerine örnek gösterildiğini vurgulayarak, “28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasıyla öğrencilerin kapısından geçmediği ve kapanma eşiğine gelen meslek liseleri, gerçekleştirdiğimiz paradigma değişiminden sonra ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmesinin ötesine geçerek dünya ülkelerine örnek gösterilmeye başlandı. İşte bu bağlamda Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerini uluslararası alana taşımak amacıyla 6 ilimizde açtığımız 7 uluslararası mesleki ve teknik Anadolu lisesiyle birlikte yeni açacağımız üç liseyle bu sayı 10'a ulaşmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısı, 10'a ulaştı

Uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yabancı ülkelerden gelecek gençlerle Türkiye'deki öğrencilere yeni ufuklar kazandırarak mesleki eğitim imkanı sunulduğunu kaydeden Özer, şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde İstanbul Bahçelievler İMMİB Erkan Avcı MTAL, makine ve tasarım teknolojisi; Beşiktaş İSOV Dinçkök MTAL, yenilenebilir enerji teknolojileri; Balıkesir İvrindi Nurettin Çarmıklı Madencilik MTAL, maden teknolojisi; Bursa Osmangazi Tophane MTAL, makine ve tasarım teknolojisi; Konya Selçuk Mehmet Tuza PAKPEN MTAL, endüstriyel otomasyon teknolojileri; Ordu Altınordu Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MTAL, elektrik-elektronik teknolojileri ve Ankara Gölbaşı Mogan MTAL, yiyecek içecek hizmetleri alanında 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası öğrenci kabul etmeye başladı. 2022 İcraatlarından 2023 Hedeflerine Eğitimde ‘Türkiye Yüzyılı' belgesinde 2023 yılında 3 yeni uluslararası meslek lisesini açarak mesleki eğitimde uluslararasılaşmanın artırılmasını hedefledik. Bu doğrultuda Konya Karatay Celaleddin Karatay MTAL, tarım alanında; Ankara Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında, Antalya Serik Borsa İstanbul MTAL, konaklama ve seyahat hizmetleri alanında uluslararası öğrenci kabul edecek.”

Bakan Özer, mesleki eğitimin ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir boyut kazanmasıyla gençlerin bu okullarda eğitim almasının kamu diplomasisinde Türkiye'ye uzun vadede önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerine başvuru sürecinin 2-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacağını duyuran Özer, başvuruların değerlendirilmesinin ardından yazılı sınavın 4 Haziran, sözlü sınavın da 4-9 Haziran tarihinde yapılacağın söyledi. Sonuçları 12 Haziran'da ilan edeceklerini belirten Özer, öğrencilerin Türkiye'ye geliş ve okullara yerleştirilme işlemlerinin ise 11-15 Eylül'de yapılacağını kaydetti.