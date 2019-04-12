MEB ve YTB'den, yurtdışındaki Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü

Protokol törenine Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü ile yurtdışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklarına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlerin ve Türkçe eğiticilerinin; mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkçe öğretimi yapılan derslerde yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, yurtdışındaki Türk okullarında görevli öğretmenlere yüz yüze ve uzaktan eğitim verecek. Öğretim programlarının hedef kitlesinin özellikleri ve programın uygulanacağı ülkenin eğitim ihtiyacına göre eğitimlerde kullanılacak materyal ve dokümanlar hazırlayacak.

Programı başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek.

Protokol uyarınca yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ana dil eğitiminde alternatif bir öğrenme ortamı olarak farklı disiplin ve alanlardan içeriklerin yer aldığı bir eğitim portalı geliştirilecek.

İmzalanan protokol sonrası verilecek eğitimlerin önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok iddialı bir şekilde yola çıktığımızı biliyorsunuz. Bu yola çıktığımız yolculukta özellikle bizim kültür dünyamıza hitap eden, kültür dünyamızda yeri olan Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları da bizim vizyonumuz doğrultusunda çalışma alanımıza giriyor. Bu protokol. başkanımızın da samimi destekleri, yardımları dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığımızın üstün tecrübesini oradaki Türklere, öğrencilere katkı vermek amacıyla kullanmak istiyoruz. Bu anlamda özellikle bizim hizmet içi eğitim alanında yapacağımız eğitimlerde ve eğiticilerin eğitimlerinde, yurtdışında çocuklarımızı eğiten eğiticileri, Türkiye'ye davet ederek veya bazen e- sistem üzerinden uzaktan eğitim yoluyla, portallar vasıtasıyla bu kişileri eğitmek ve bu eğitimini yaptığımız insanların özellikle orada Türkçe okuyan ve Türk Çocukları için Türkçe'mizin gelişmesi noktasında katkı vereceklerine ve Türkçemizin daha sağlıklı ve yeni modüllerle hizmete gireceğine inanıyoruz. Eğer sizin gücünüz varsa bir ülke olarak, yapacaklarınız varsa bu katkıyı özellikle Türk Milleti gelenek ve göreneklerimizde, asli kültürümüzde biz her türlü insana dış dünyaya yapıyoruz. Kaldı ki bizim Yurtdışı Türkler ve Akraba toplulukları olarak nitelendirdiğimiz insanlara bu katkıyı yapmak aynı zamanda vatan , aynı zamanda bir vicdani borç olarak görüyoruz" dedi.