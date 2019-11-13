MEB'den 10 Kasım etkinliğiyle ilgili soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü anma programında Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.