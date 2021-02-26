MEB'den 10. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitap seti

sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 9 dersten 980 etkinliğin yer aldığı kitap seti erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik beceri temelli etkinlikler setinin ilki 9. sınıflar için hazırlanmıştı. 10. sınıflara yönelik kaynaklar da bugün her öğrencinin ve öğretmenin eba.gov.tr'deki sayfasında erişime açıldı. Beceri temelli etkinlikler kaynağında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce derslerinden 980 etkinlik bulunuyor. Etkinliklere eklenen karekodlar aracılığıyla öğrencilerin ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

“Öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için sürekli ilave destek kaynakları oluşturuyoruz”

10. sınıf öğrencilerini beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan kitap setinin paylaşıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tüm dünya gibi Covid-19 salgınından dolayı zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için tüm birimlerimiz sürekli ilave destek kaynakları oluşturuyorlar” açıklamasında bulundu.

Desteklerin giderek artacağının altını çizen Bakan Selçuk, “Mart ayı içerisinde de 11 ve 12. sınıflar için beceri temelli etkinlikler setini yayımlayacağız. Süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve süreci büyük emek veren Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.