MEB'den yüz yüze eğitime başlayacak özel gereksinimli öğrencilere “Özel Set”

21 Eylül'de anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için yüz yüze eğitimde ilk ders zili çalıyor. Salgın sürecinde evde geçen günlerde “Özelim Eğitimdeyim” adlı mobil uygulama ve e-kütüphane ile özel öğrencileri ve ailelerini birbirinden farklı içeriklerle buluşturan Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de okuma yazma sürecini eğlenceli hale getirerek kolaylaştıracak bir set hazırladı. “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum” adlı set, hem mobil uygulamada hem de "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphanenin ilk rafında yerini aldı.

“Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulaması ile ulaşılabilir

“Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum” setlerinin, özel eğitim sınıflarına ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildiğini belirten Bakan Selçuk, ailelerin bu sete “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasından ve "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphaneden rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi. Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Okuma Yazma Seti, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okuma yazma alanındaki el göz koordinasyonunu güçlendirme, görsel ve işitsel algı becerilerini geliştirme, okuduğunu/dinlediğini anlama, söyleneni yazma, bakarak yazma ve akıcı okumalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Setle ayrıca, öğrencilerin, “okuduğu cümle-metin ile ilgili soruları cevaplama, cümlede eksik bırakılan bölümleri doğru şekilde tamamlama, ses- hece-harf- sözcük- cümle ve metin bilgisi kazanma ve okuduklarına ilişkin yorum yapma” gibi birçok alanda yaşadıkları güçlükleri gidermeleri amaçlanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum” setine öğretmen, öğrenci ve veliler dijital olarak; http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/derskitaplari/ internet adresinden ve “ÖzelimEgitimdeyim” mobil uygulamasından da ulaşabilecekler.