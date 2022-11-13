Medet Coşkun: “VAR'daki arkadaşlar yine oyuna dahil oldular”

Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği evinde 2-0 mağlup olduğu Eyüpspor maçının ardından Teknik Sorumlu Medet Coşkun, “Video Yardımcı Hakem'deki (VAR) arkadaşlar yine oyuna dahil oldular. Ne hikmetse bizim her hafta 7-8 dakikamız Var'la geçiyor” dedi.

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun, Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başladıklarını ifade eden Coşkun, “Oyunun genelinde hafta içi yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. 75'inci dakikaya kadar üstündük, iyi oynuyorduk. Yalnız hiç hesaba katmadığımız Var'daki arkadaşlar yine oyuna dahil oldular. Ne hikmetse bizim her hafta 7-8 dakikamız Var'la geçiyor. Bizim çocuklarımızın emeğine yazık günah” değerlendirmesinde bulundu.