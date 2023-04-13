MediaMarkt Ankara'da yeni mağaza açtı

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, bin 850 metrekarelik yeni mağazasını Ankara'da bir AVM'de açtı. On binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu mağazada açılışa özel çeşitli ürün kategorilerinde sunulan fırsatlar yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Bugün 230 bin metrekareden fazla mağaza alanına sahip olan marka, ülkedeki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda marka, Türkiye'deki 91'inci mağazasını Ankara Panora AVM içerisinde açtı. Açılan mağaza ile Ankara'daki MediaMarkt mağaza sayısı da 11'e yükseldi. Marka, açtığı mağazada 20'si erkek, 15'i kadın çalışan olmak üzere toplam 35 kişiyi istihdam edecek. Marka, on binlerce ürünün yer aldığı yeni mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel kampanya da gerçekleştirdi. Ankaralı teknolojiseverler, fırsatlarla dolu açılışa yoğun ilgi gösterdi.

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, mağaza yatırımlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tüketicilerin, mağazalarımıza duydukları ilgiden çok mutluyuz. Onlara en iyi deneyimi sunmayı amaçladığımız geniş mağazalarımızda tüketicilerimiz diledikleri ürünleri yakından incelemekle kalmıyor, aynı zamanda mediamarkt.com.tr'den aldıkları ürünleri mağazalarımızdan teslim alabiliyor, ürünle ilgili bir uzmanla konuşabiliyor veya tamirden ürün aksesuar montajlarına kadar satış sonrası tüm hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Kısaca “Tüketici Elektroniğinde Deneyim Şampiyonu” olma yolunda sunduğumuz tüm hizmetlerimize her kanaldan ulaşabiliyor, alışveriş deneyimlerini kendi tercihlerine göre yönlendirebiliyorlar. Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam oluşturuyoruz. Ankara Panora AVM'deki yeni mağazamızda da teknolojiseverlerle buluştuğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni mağaza açılışlarımızı sürdüreceğiz.”