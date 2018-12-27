Mehmet Akif Ersoy Sincan'da anıldı

yılında Sincan'da düzenlenen programla anıldı.

Sincan Belediyesi, milli mücadele ruhunu mısralarıyla ebedileştiren Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 82. yılında Lale Konferans Salonu'nda düzenlediği programla andı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Eğitimci-Yazar Dursun Ali Taşçı'nın anlatımıyla Mehmet Akif Ersoy ve şiirleri yâd edildi. Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra tarih yazmış şehitlerin hikâyelerine de değinen Taşçı, okuduğu şiirlerle salonu dolduran Sincan halkına duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı konuşmada, “Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairi olmasının yanı sıra tarihimizde önemli bir değerdir. Siz gençlere tavsiyem değerlerimize sahip çıkalım. Bu hassasiyeti göstereceğinizden eminim. Bu vesileyle vefatının 82. sene-i devriyesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle yâd ediyorum” diye konuştu.