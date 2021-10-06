Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın diğer ülkelerdeki etkileri bu kongrede masaya yatırıldı

Ankara'da "100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi"nde Akif ve İstiklal Marşı sadece Türkiye dışı etkileriyle ele alındı.

6. INCSOS 100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi, 27-30 Eylül tarihleri arasında AYBU Etlik Yerleşkesi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi. TBMM, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Tarihdaş Milletler Derneği organizasyonuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, TİKA ve Türk Tarih Kurumu desteğiyle düzenlenen kongrede Akif ve İstiklal Marşı ilk defa sadece Türkiye dışı etkileriyle akademik bir çalışmaya konu edildi. Mehmet Akif Ersoy'un ”İstiklal “ve “Korkma” fikrinin evrenselliği etrafında şekillenen kongreye 28 ülkeden 61 iştirakçi katıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Tarihdaş Derneği Başkanı Ahmet Baba, kongre düzenleme başkanı Prof. Dr. Özcan Güngör, kongre düzenleme heyeti üyeleri Prof. Dr. Selma Yel, Prof. Dr. Yakup Civelek ve Doç. Dr. Mahmud Kaddum birer konuşma yaptı. Kongre, 30 Eylül'de TBMM Konferans Salonu'nda TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un konuşması sonrası kapanış oturumu ile sona erdi.

TBMM Başkanı Şentop, kongreye katkı sunan KTB Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'na birer başarı plaketi verdi. Ayrıca kongrede üç dalda akademik ödüller verilirken, Yılın Araştırmacısı Prof. Dr. Kerim Şükürov (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Tarih Enstitüsü), Yılın Genç Araştırmacıları Saffet Alp Yılmaz (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi), Besir Neziri (BIRK İslam Araştırmaları Enstitüsü/Arnavutluk) olurken, Yılın Bilime Katkı Ödülü'ne Prof. Dr. Raafat M. Raşid El Mikati (Tripolu Üniversitesi, Lübnan) layık bulundu.