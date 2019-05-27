Lig Play Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor'u penaltı atışları sonunda eleyen Gazişehir Gaziantep Teknik direktörü Mehmet Altınparmak maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Altınparmak, “Hedeflediğimiz bir final vardı. Bu finale kaldık. Hem Antep'te hem bu maçın ilk yarısında çok rahat bir şekilde bitireceğimiz bir maçtı. Bizim için bugün bir tek şey vardı finale kalmak. Yakaladığımız bir avantaj vardı. Belki onu maç içerisinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı hiç kaybetmeden oynadık. Maçın sonunda istediğini yapmaya çalışan 120. Dakika bile gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu çirkinleştirmedik. Hak ettiğimiz bir turu kazandık. Belki yenildik ama bizim için önemli olan böyle ikili maçlarda turu geçmektir. Bizim için artık bir maç kaldı. Hem Antep şehrine hem başkana bir sözümüz vardı. Bu kupayı bu şehre getireceğiz diye. Perşembe günü bu saatlerde Antep'e şampiyon olarak döneceğiz. Biz buna çok inandık” dedi.