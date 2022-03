Mehmet Altıparmak: "Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi"

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu. Altıparmak basın açıklamasında maçı genel anlamda hakkettiklerini belirterek, "Her puanın ya da puanların altın değerinde olduğu haftalara girdik. Biz de özelikle rakibimiz olan bir takımla oynadık. Tabi ki amacımız burada kazanıp aradaki bir puan olan farkı kapatıp iki puan öne geçmek ve bir an önce de buradan sıyrılmaktı. Bu anlamda çalıştığımız her şeyi; özellikle ilk yarının tamamına yakınında, ikinci yarının da 60. dakikasına kadar çok iyi uyguladık ve golü bulduk. İlk yarıda yakaladıklarımız ve kaçırdığımız pozisyonlar var. Maçın geneline baktığımızda çok hak ettiğimiz bir galibiyet vardı" ifadelerini kullandı.

"Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi”

Basın açıklamasının devamında hakem kararlarını eleştiren Altıparmak açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Öncelikle iki takım oyuncularını da tebrik etmek istiyorum. Bu kadar kötü bir hakem yönetimi ile oynamak ne yazık ki iki takım için de, sadece bizim için değil; penaltı, kırmızı kart görmeyenler var. Bizim oyuncumuzun bana göre de kırmızı kart görmesi gerekirdi. Rakibin ve bizim kartlarımız var. Oyun içindeki inisiyatifler var. Buna rağmen iki takımda ellerinden gelen her şeyi yaptılar."