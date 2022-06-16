Mehmet Büyükekşi yeni TFF Başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda 209 delegenin 158’inin oyunu alan Mehmet Büyükekşi, başkan seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 209 delegenin 158'inin oyunu alan Mehmet Büyükekşi, başkan seçildi.
TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor. 8 adayın yeterli imza toplayamaması sonucunda seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, yeni TFF Başkanı oldu. Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu aldı.