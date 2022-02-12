Mehmet Hüseyin Dalgıç: "9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik"

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik.
İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik” dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasman 1-0 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunda. Dalgıç, “Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik. Ankaragücü Türk futbolunun önemli takımlarından birisi. Çok kaliteli oyunculara sahip. Biz buraya geldiğimizde çok rahattık. 10 kişi kaldığımız anda dahi çok rahat bitirebileceğimizi biliyorduk. Fakat 9 kişi kalınca biraz sürpriz oldu. Son dakikalarda seyircinin de baskısıyla rakip biraz hakimiyet kurdu. Yaklaşık 1 devre 10 kişi oynayan, daha sonra 7-8 dakikada 9 kişi oynayan İstanbulspor kazanmayı biliyorsa bu ligde de şampiyon olacak kaliteli bir takım olduğunu ispat ediyor” ifadelerini kullandı.