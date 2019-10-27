Mehmet Özdilek: “Haftalar ilerledikçe daha iyi bir takım haline geleceğiz”

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Haftalar ilerledikçe ne yaptığını bilen daha iyi bir takım haline geleceğiz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Eşik olarak gördüğümüz maçlardan bir tanesiydi. Rakibimiz 6-0'lık galibiyetle moralli geldi. Verilere bakınca birbirine yakın oynayan iki takımın mücadelesi olacaktı. İlk yarıda verdiğimiz bir pozisyon dışında pozisyon vermedik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok güzel bir gol attık. Çok doğru çalıştığımız bir golü bulduk. İkinci yarı zaman zaman oyundan düştüğümüz anlar oldu. Normal karşılıyorum. Çünkü 10 gündür takımın ile birlikte çalışıyorum. Transferin son gününde gelen sakatlıktan yeni çıkan bir çok oyuncumuz var. Bunun için zamana ve çalışmaya ihtiyacımız var. Ama burada sevindirici olan şeylerden bir tanesi oyunculardaki coşku ve maçı kazanma arzusu. Dolayısıyla hak ettiğimiz ve kazanmayı çok arzu ettiğimiz maçı 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Lig maratonu devam ediyor. Çok müsabaka var. Haftalar ilerledikçe ne yaptığını bilen daha iyi bir takım haline geleceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.