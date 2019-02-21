Mehmet Özhaseki Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle buluştu

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlatan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Aday olduğumda zannettim ki birkaç tane daha aday arkadaş çıkacak, projeler yarışacak. Ne yazık ki böyle bir ortam bulamadık. Tartışamıyoruz, konuşamıyoruz bile" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Özhaseki, Anıttepe'de bulunan bir otelde Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Programda konuşma yapan Özhaseki, siyasetçilerin ve belediyecilerin kendi konumunu gelinen çağdaki normlara uydurmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Bir grup aday arkadaş çıkıyor, eski bildiğimiz o metotlarla bir karşıtlıkla işi götürmeye çalışıyor. Hayretle izliyorum. Birileri diyor ki, elde bir bütçe var. Bunu süt olarak da dağıtacağım, herkesin evine bir şey koyacağım. Eldeki bütçeyi, hazırı harcamak kolay. Önemli olan emek vermek, proje geliştirmek, şehri geleceği taşımak. Şehirler canlı organizmalar, yaşıyorlar. Bilim insanları diyor ki, 'Şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır.' Şehirleri önce ne şehri olduğuna karar verip, nereye götürmek istediğimize karar verip, buna uygun projeler geliştirerek takip etmek durumundayız. Popülizm dönemi geçti artık, boş laf konuşma dönemi geçti. Bunların kimseye bir faydası yok. Bir şehirde ne yapılabilir? Sanayi, turizmde, kültürde, sporda, sanatta, eğlencede neler yapılabilir? Bunları konuşmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

Erciyes'te yapılan kayak merkezinin plan ve yapım aşamasını anlatan Özhaseki, yapılan birçok araştırma ve çalışmaların sonunda kayak merkezi projesini hayata geçirdiklerini kaydetti. Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi'ni geçtiğimiz yarı yıl tatilinde bir günde 120 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkat çekerek, "3-4 günden aşağı gelen yok. Otellerde boş yer yok. Hafta sonlarında 70-80 bin kişi, şu anda da 30-40 bin kişi her gün kayaktalar. Neredeyse 4-5 ay boyunca kayak yapılabiliyor'' açıklamasında bulundu.

"Turizmde, ticarette, sanayide istifade edebileceğimiz çok geniş alanlarımız var"

Belediye başkanlarıyla ilgili olarak herkesin kendi döneminde üzerine düşeni yaptığını belirten Özhaseki, daha önce birçok insanın bir şeyler yaptığını, eserlerin ortaya çıktığını ancak gelinen dönemin farklı bir dönem olduğunu vurguladı. Ankara'da turizmden istifade edilmediğine dikkat çeken Özhaseki, "İnsanlar Ankara'ya geliyorlar, birkaç saat kalıp geri dönüyorlar. Potansiyelimiz var ama bunun üzerinde istişare edilerek yapılacak onlarca proje var. Biz Ankara'mızı nereye taşıyacağımızı konuşup iş yapmalıyız. Bir şehir tarım şehriyse planı ayrıdır, turizm şehriyse planı ayrıdır, hayvancılık şehriyse planı apayrıdır. Bizim turizmde, ticarette, sanayide istifade edebileceğimiz çok geniş alanlarımız var. Sporda, kültürde, sanatta, sporda, eğlencede yapacağımız çok şeyler var. Bunları yaptığımızda Ankara bir başka kent olacak" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetin kurulduğu ilk yılların en güzel kamu binalarının 29 tanesi Ankara'da"

Ankara'da birçok müze ve tarihi eserlerin olduğunu fakat vatandaşın bunların çoğundan haberi olmadığı için ziyaret etmediğini kaydeden Özhaseki, bu değerlerin açığa çıkarılmadığını dile getirdi. Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetin kurulduğu ilk yılların en güzel kamu binalarının 29 tanesi Ankara'da. Tescilli eser. Bunların hepsinin restore edilip, açığa çıkarılıp bir yol güzergahı üzerinde bulundurulması lazım. Küçük bir broşürle olsa bile insanlar rehbersiz gezebilmeliler. Buları sağladığımızda Kültür Yolu Projesi bile bir insanın 2-3 gününü alır. Belediye olarak buna yönelik çalışmamız ve projeler geliştirmemiz gerekiyor."

"İhale ettirdiğimizde 2-3 sene sonra Kızılay'dan havaalanına gidecek hat kazanılmış olur"

Özhaseki, Ankara'da ulaşım ağlarının da geliştirilmesi gerektiğine değinerek, "Ulaşım ağlarını da geliştirmemiz lazım. AKM'yle Kızılay arasında 300 metrelik bir hat var. Büyük bir gayretle devam ediyor. 'Bir sene içinde bitiririz' diyorlar. Arkasından o hattın devamı Kuyubaşı'na kadar gidiyor. Oradan havalimanına ulaşmak lazım. Bunun da ihale hazırlıkları yapıldı. Onları da ihale ettirdiğimizde 2-3 sene sonra Kızılay'dan havaalanına gidecek hat kazanılmış olur" dedi.

"Ankara'mız avantajı olan bir şehir"

Ankara'nın sanayi kenti olarak bilinmemesini çok ilginç bulduğunu kaydeden Özhaseki, istişare yapılarak projeler üretilmesi gerektiğini ve bu projelerle Ankara'yı çok daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Ankara'nın avantajlı bir şehir olduğuna değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kimse Ankara'yı sanayi kenti gibi bilmiyor. Savunma sanayinde, iletişim, bilişim sanayinde, iş makinelerinde en önde. Burada ciddi bir potansiyel var. Teknoloji üretiyoruz burada. Yeni dönemde belediye başkanları şehri geleceğe taşıyacak büyük projelere imza atmak zorundalar. Bunu yaparsanız şehrin değeri yükselir, şehir büyür, gelişir. Pasta büyüyünce de herkes oradan dilim dilim nasibini alır. Ankara'mız avantajı olan bir şehir. Ancak bunu değerlendirecek ufak dokunuşlara ihtiyaç var. Her bir alanda ortak akıl kullanılmalı. Bunları yaptığımızda burada yaşayan insanlar mutlu olduğu gibi, dışarıdan gelen binlerce insan da buradan istifade etmeye çalışırlar."

Rakiplerinin herhangi bir projesini göremediğini belirten Özhaseki, "Aday olduğumda zannettim ki birkaç tane daha aday arkadaş çıkacak, projeler yarışacak. Ne yazık ki böyle bir ortam bulamadık. Tartışamıyoruz, konuşamıyoruz bile. Geçenlerde televizyonlara dedim ki, 'Rakip arkadaşa biraz sorun, projesi neymiş?' Su paralarını indirecekmiş. Bu bir tarifedir, proje değildir. Tarifeler üzerinden konuşamayız. Bir bütünsellik içinde bunun yapılması lazım" diye konuştu.

Özhaseki, yönetim anlayışında şeffaflık olduğunu açıklayarak, ihaleleri canlı vereceğini, kapalı kapılar ardında ihalenin olmayacağını belirtti.

"Bir şeyin tarafı olarak şehri germenin bir anlamı yok"

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman'ın Ankara'nın logosunun sürekli değiştiğini belirtmesi üzerine Özhaseki, "Yeni bir kavga başlatmam. Logo üzerinden bile senelerce tartışılır mı? Kavga sebebi çıkarmamak lazım. Bir şeyin tarafı olarak şehri germenin bir anlamı yok" yanıtını verdi.

Programa, Özhaseki ve Akman'ın yanı sıra AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de katıldı.