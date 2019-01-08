Mehmet Özhaseki, muhtarlarla bir araya geldi

Altındağ muhtarları ve STK'larıyla bir araya gelen AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkese nasıl hizmet edilin bunların örneklerini ortaya koyduk'' dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ muhtarları ve STK'larla yemekte bir araya geldi. Öncelikle bir konuşma gerçekleştiren Özhaseki, AK Parti hareketinin aslında genel yönetim hareketi gibi başladığını ve 1994 yılının milat gibi olduğunu belirterek, "Bizim misyonumuza sahip insanlar özellikle İstanbul'da Cumhurbaşkanımız, sonrasında Anadolu'da birçok yerde arkadaşlarımız ve ben de kendi şehrimde belediye başkanı seçildim ve işe başladık. Başladığımız dönem öncesindeki belediyecilikle bizim ortaya koyduğumuz belediyecilik arasında dağlar kadar fark var. Öncesinde takıntılı bir belediyecilik vardı" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında büyükşehirlerde ne varsa hepsini kendi şehirlerimizde gerçekleştirmiş olarak bıraktık" diyen Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer siz iyi niyetliyseniz Allah siziz tutan eliniz oluyor, gören gözünüz oluyor ve her işiniz rast gidiyor. Her işin başı iyilik. Biz bunun örneğini gösterdik. Hizmet belediyeciliği nedir, millet anladı. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkese nasıl hizmet edilin bunların örneklerini ortaya koyduk. Biz sosyal belediyeciliği getirdik. Hem hükümet olarak hem de belediyeler olarak. İnsanların gönlünü kazanamıyorsanız, insanlarla beraber yönetmiyorsanız bunun hiçbir anlamı yok. Belediyeler kolay yerler değil. İhtiyaç çok sıkıntı da çok. Bunları çözmek lazım.''

"Ankara'daki yaşayan halk ne bekliyor bizden ve olmasını istemedikleri nedir diye hepsini tespit ettik''

Ankara'da biz bütün ilçelerimizde adaylarımızı belirledik. Cumhurbaşkanımız bana emir verdikten sonra o günden beri çalışmamı başlattım. 2-3 aydır bir gayret içerisindeyiz. 30 kişilik bir ekiple çalışmaya başladık. Ankara'daki yaşayan halk ne bekliyor bizden ve olmasını istemedikleri nedir diye hepsini tespit ettik. Çalışmanın neticesinde bir proje hazırlamaya başladık. 11 tane ana başlık belirledik. Bu başlıklarda ulaşımdan yeşil alana kadar, çevre projelerinden kırsal kalkınmaya kadar değişik alanlarda yüzlerce proje var. Onları da 111 başlıkta topladık ama bu binlerce edecek belki de. Önemli projelerin bir kısmı Altındağ'da. 111 proje içinde 21 proje var. En geniş yeşil alanlar Altındağ'da. Neredeyse 5 milyon 700 bin metre kare yeşil alan var. Kültür yolunun başlaması, Ulus ve çevresindeki birçok projelerimiz de Altındağ'ı yakından ilgilendiriyor. Bütün bu projeleri yaparsak neticesinde Altındağlı vatandaşlarımız istifade edecek" şeklinde konuştu.

Özhaseki, Ankaragücü Stadyumu için Gençlik ve Spor Bakanı'yla bir görüşme yaptığını ve görüşmenin ardından Ankaragücü'nün stadyumu projesinin de en kısa zamanda başlayacağını belirtti.

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı da ilk programlarından birisini Altındağ'da düzenlediği için Özhaseki'ye teşekkürlerini iletti.