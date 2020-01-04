İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmetçiğin onardığı okulda eğitim öğretim başladı

Milli Savunma Bakanlığı kahraman Mehmetçik tarafından onarılarak yeniden eğitime kazandırılan okullarda eğitim görülmeye başlandığını duyurdu.



Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Tel Abyad ve Rasulayn'da okul, hastane, cami ve kilise gibi yerleri terör karargahına çevirmiş, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Türkiye tarafından yeniden onarım yapılarak bu yerler yerel halkın hizmetine açılmıştı. Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul da terör örgütü PKK/YPG'den nasibini almış, kullanılamaz hale gelmişti. Mehmetçik ise Şanlıurfa Valiliği ve yerel halk ile işbirliği halinde okulu yeniden tamir ederek eğitime hazır hale getirmişti. Okul “Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu” adıyla eğitime açıldı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleşen açılışta öğrenciler ve velilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Okullarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.