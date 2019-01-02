Mehmetçik, -15 derecede Hakkari kırsalında terörist kovalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, doğa şartlarının tüm olumsuzluklarına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadele operasyonlarını sürdürürken, komandolar -15 derecede teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Sırtlarındaki 25-30 kilo ağırlık ve ellerindeki ağır silahlarla tüm olumsuz doğa şartlarına meydan okuyan Mehmetçik, 2 metreden fazla kar altındaki Hakkari kırsalında teröristleri kovalıyor.