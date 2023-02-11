Mehmetçik 6 yaşındaki Beren Dalkıran'ı sağ olarak kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta Mehmetçiklerin 6 yaşındaki Beren Dalkıran'ı enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Mehmetçik arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığ (MSB)'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş'ta görev yapan İnsani Yardım Tugayımız, 6 yaşındaki Beren Dalkıran isimli yavrumuzu sağ olarak kurtardı. Türkiye Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı.