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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımının sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, bu kapsamda Rasulayn şehir merkezinde bulunan Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yapan personelden fotoğraflar paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dinî yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn şehir merkezinde bulunan Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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