Mehmetçik çetin soğuklarla mücadele için eğitimde

Kahraman Mehmetçik, zorlu coğrafi şartlar ve çetin soğuklara karşı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen eğitime katıldı.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca Kars'ın Sarıkamış ilçesinde “12'nci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama-Kurtarma Kursu” icra edildi. 20 Şubat-24 Mart tarihleri arasında icra edilen faaliyete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, “Hazır, daima hazır. Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca 20 Şubat-24 Mart 2023 tarihleri arasında ‘12'nci Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama-Kurtarma Kursu' icra edildi” ifadelerini kullandı.