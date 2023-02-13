İhlas Haber Ajansı

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Mehmetçik, depremden etkilenen işitme engelli vatandaşların yardımına koşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’te depremden etkilenen işitme engelli vatandaşlar Mehmetçiğe emanet.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te depremden etkilenen işitme engelli vatandaşlar Mehmetçiğe emanet.


Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “İşaret dili tercümanlığı da yapan Kara Kuvvetleri personelimiz Binbaşı Erdinç Seçkin, Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremden etkilenen işitme engelli vatandaşlarımızın yardımına koşarak onların doğru yönlendirilmelerini sağladı. Personelimiz, Nurdağı'nda evsiz kalan bir ailemizi alarak Şehit Teğmen Furkan Yayla Kışlasındaki konteynırlarımıza yerleştirdi. Ailemizin her türlü ihtiyaçları Mehmetçiklerimiz tarafından karşılanıyor. Canımız Türkiye” denildi.

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