Mehmetçik enkaz kaldırma görevlerine devam ediyor

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimizin Hava İstihkâm İnşaat Tabur Komutanlıkları, tecrübeli personeli ve araç/iş makineleriyle Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma, geçici barınma alanı ve sahra hastaneleri zemin tesviyesi görevlerine devam ediyor” denildi.