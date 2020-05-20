Mehmetçik Hudut'ta kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sayfası Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hudut Birliklerimiz tarafından Hakkari, Doğubayazıt, Hatay ve Şanlıurfa hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde kaçakçılık yapan 14 şahıs ile birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 Av Tf., 7 Havalı Tf., 11.100 paket kaçak sigara ve 50 paket Captagon hap ele geçirildi” denildi.